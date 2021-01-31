Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve köylerde tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar ve Yazıcık köyleri arasındaki Altınyayla yolunda 2 araç kara saplandı.

Araçlarda bulunan 7 kişi, durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İlçe Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri ile bölgeye giden jandarma, uzun uğraşlar sonucu araçları kara saplandıkları yerden çıkardı.

Kurtarılan kişiler, ekiplerin kontrolünde Ulaş Tarım İşletmesi misafirhanesine yerleştirildi.