Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak’ta korona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından başlayan ziyaretlerine devam ediyor.

Ekip 29 Ocak’ta ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini dün ise Jinyintan Hastanesi'ni ziyaret etmişti.

DSÖ ekibi bugün de kentteki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı Baishazhou’yu pazarına gelerek incelmelerde bulundu.

DSÖ ekibinin Perşembe günü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Hastalık Kontrol Merkezi’ni de ziyaret etmeyi planladığı açıklamıştı.