Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde kağıt toplayarak geçimini sürdüren bimekan şahıs, alkol alıp sokakta yürürken dengesini kaybedip yere düştü ve elinden yaralandı. Yağmur altında sırılsıklam kalan şahıs, kendi imkanıyla bir dükkanın girişine sığınarak uyumaya başladı. Apartmandaki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Polis ekiplerinin uyandırdığı şahsın ıslandığını gören iki kadın, kısıtlamadan dolayı inemedikleri evlerinin balkonundan hırka ve kazağı aşağıda bekleyen polis ekiplerine attı. Ekiplerin giydirdiği bimekan şahıs, kendisini çeken gazetecilerin kameralarını görünce ise şarkı söylemeye başladı.

Adını unuttu, ekmek teknesini unutmadı

Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak istenen alkollü şahıs, sürekli ekmek teknesi el arabasının nerede olduğunu sordu. Adres ve ismini soran sağlık memuruna ise “Evim yok, adımı da bilmiyorum” diyen şahıs, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir polis memuru da şahsın el arabasını alarak, caminin bahçesine koydu.