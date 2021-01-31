İstanbul Zeytinburnu açıklarında haciz nedeniyle demirlenen Morini Limanı'na kayıtlı ve Komorlar bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi, fırtına nedeniyle Cuma günü kıyıya vurmuştu. Kıyıya sürüklenerek karaya oturan geminin bekleyişi 3’üncü gününde sürüyor. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar ve sızıntı tespit çalışması gerçekleştirdi. Geminin bazı noktalarından kıyıdaki kayalara halat bağlandı.
Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor
31.01.2021 - 13:56 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan STREAMLINE isimli geminin bekleyişi, 3’üncü gününde devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, gemi tabanında hasar ve sızıntı tespit çalışması yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : zeytinburnu,gemi,
764114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764114.aspx
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