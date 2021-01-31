Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kumluca’da, Mavikent Sahili’ne gelen bir kişi, kötü hava koşullarına rağmen denize girmek istedi. Dev dalgaların oluştuğu sahilde, denize tam girmeye hazırlanan kişi, sudaki kayaya çarpıp boyu 10 metreye kadar ulaşan dalgayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Kayalık sayesinde hızı düşen dalga, denize giren kişiyi sırılsıklam etti.

Sırılsıklam ıslanan kişi, bir başka dalga gelmeden sahile kaçtı.