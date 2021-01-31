Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, Bursa Cezaevi'ne gönderildi. Bugün bulunduğu cezaevinde Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti
31.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini rahmini kesip 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, cezaevinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
764141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764141.aspx
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