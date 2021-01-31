Ankara-İstanbul yolu Akköprü mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara-İstanbul yolu Akköprü mevkiinde trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
31.01.2021 - 20:02 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-İstanbul yolu Akköprü mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : Ankara-İstanbul yolu,
764186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764186.aspx
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