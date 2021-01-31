Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-İstanbul yolu Akköprü mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.