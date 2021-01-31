Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.