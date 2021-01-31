Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü
31.01.2021 - 20:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
Etiketler : Manisa,
764188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764188.aspx
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