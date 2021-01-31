Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında pozitif vakaların artması sonrasında ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. 9. haftaya girilen yasaklar kapsamında Düzce’de kapalı olması gereken oto tamirhanesini açtı. Kültür Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesindeki oto tamirhanesine. araçları ile geldiler. Tamirhane önündeki araç yoğunluğu dikkatlerden kaçmayınca polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrasında araçları ile tamirhaneye gelen 6 kişi ile işyeri sahibine 3 bin 469’ar lira idari para cezası kesildi.