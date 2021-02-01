Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ö.H. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan K.Ü. ise 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.