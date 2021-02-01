Alınan bilgiye göre, Ö.H. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan K.Ü. ise 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ordu'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
01.02.2021 - 01:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 01:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Aybastı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Etiketler : ordu,ordu kaza,
764235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764235.aspx
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