Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
01.02.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
01.02.2021 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
01.02.2021 - 08:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : BUDO,
764283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764283.aspx
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