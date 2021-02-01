Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

01.02.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

01.02.2021 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.