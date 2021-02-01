Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Buldan ilçesi Alandız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazmi ve Asiye Pala çiftinin evinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda alevlerle yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler artarak büyüme başladı. O sırada evde bulunan anne Asiye Pala, yangını fark ederek diğer odada bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Rüya ve Hasret Pala’nın yanına koştu. Kızlarının yanına gelen anne, alevler daha fazla büyümeden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevler arasından çıkarılan ikiz kız kardeşler sağlık görevlilerine sevk edildi.

Kardeşlerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ikiz kardeşler ve anne ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık izleri bulunan 3 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.