Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor. Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle beldenin içerisinden geçen dere taştı. Derenin kenarında bulunan birçok bahçe ve 4 ev sular altında kaldı. Havsa ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Söğütlüdere ve Oğulpaşa dereleri taşınca Kırklareli karayolu trafiğe kapandı. Ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, taşkın nedeniyle Enez-İpsala yolu Enez Kaymakamlığı kararıyla trafiğe kapatıldı.
Edirne’de dereler taştı, araçlar yolda mahsur kaldı
01.02.2021 - 20:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı. Yollarda mahsur kalan araç ve sürücüler ise kurtarıldı.
Etiketler : Edirne,
764421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764421.aspx
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