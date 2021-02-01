Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Toros Devlet Hastanesine sağlık personelleri için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarından stok sayımı sırasında 24'ünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce kayıp aşılarla ilgili idari soruşturma açıldığı, idari soruşturmanın ardından sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacağı öğrenildi.