Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Okçular köyü Koçan Mahallesi'nde yaşayan Yakup D. (23), kümeslerine giren bir tilkiyi kürekle vurarak öldürdü. Şahıs daha sonra öldürdüğü tilkiyi kümesin önünde bulunan bahçedeki bir ağaca astı. Yol açma çalışması yaparken olayı gören bir kepçe operatörünün jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Jandarma ekibi, telef olmuş hayvanı ağaçtan indirerek gömülmesini sağladı.



Şahıs hakkında 'avlanması yasak olan yabani hayvanı öldürmek'ten işlem yapılırken, ayrıca gerekli diğer cezai işlemlerin uygulanması için de Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne durumun bildirildiği öğrenildi.