Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayılarında hep ilk sıralarda yer alan Diyarbakır’da tedbirler meyvesini vermeye devam ediyor. Koronavirüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı.

"Dün koronavirüs hasta yatışı olmadı"

Doç. Dr. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastane yetkilileri söz konusu hasta yatışının olmadığını fakat koronavirüs hastalarının hastanelerine başvuruda bulunmaya devam ettiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların kurallara uyması durumunda sayıların her geçen gün daha da azalacağını bildirdi.