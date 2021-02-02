Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'in Kaman ilçesinde çifte cinayetin işlendiği Bayramözü köyünde iddiaya göre Halis Ünal (63), eşine tabancasını temizleyeceğini söyleyerek bindiği otomobilinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çenesine kurşun isabet eden Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekibi, araçta tabanca temizleme malzemeleri buldu. Ünal'ın cenazesi, incelemenin ardından Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.