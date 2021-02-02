Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'in Kaman ilçesinde çifte cinayetin işlendiği Bayramözü köyünde iddiaya göre Halis Ünal (63), eşine tabancasını temizleyeceğini söyleyerek bindiği otomobilinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çenesine kurşun isabet eden Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekibi, araçta tabanca temizleme malzemeleri buldu. Ünal'ın cenazesi, incelemenin ardından Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
02.02.2021 - 17:30 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilinin içinde silahını temizlemek isteyen şahıs, ateş alan silahtan çıkan kurşunun çenesine isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : silah,silah temizleme,
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