Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atakum ilçesi Türk-İş Tramvay İstasyonu'nda tramvay beklediği sırada fenalaşarak raylara düşen 21 yaşında Merve Huntürk tramvayı kullanan kadın vatman Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu. Olay anını anlatan Merve Huntürk, "O gün Atakum'a arkadaşıma gitmiştim. Oradan sonra arkadaşımdan çıktım, o saatte sokağa çıkma yasağı vardı. Normal dolmuş bulamadığım için tramvay ile eve gidecektim. Durakta telefon ile konuşuyordum. Telefonla biraz konuştum ve panoya baktım tramvayın gelmesine kaç dakika kaldığına 4 dakika vardı. Biraz daha telefonla konuştum. Ondan sonra 1 dakikayı gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözüm karardı ve bayıldım. Gözümü açtığımda Merve hanım vardı. Vatman hanımefendi. Birkaç tane vatandaş vardı. Hastane götürüldüm ve gerekli müdahaleler yapıldı. Ondan sonra taburcu oldum. Şu anda bir teşhis koyulmadı. 2 haftadan beri böyle bayılıyorum. Bu kadar büyük boyutlu ilk defa oldu. Şu anda bir belirtim yok, bir şeyim yok. Hastalığımın ne olduğunu da bilmiyorum. Cuma gün belli olacak. Merve hanıma çok teşekkür ederim. Bir kadın olarak yaptığı meslekte çok zor bir meslek. Beni kurtaran kişinin de hemcinsim olması da beni çok mutlu ediyor. Görmemesi bile bir ihtimaldi sadece. Şu anda şans eseri hayattayım" diye konuştu.

Samsun 28 Ocak'ta meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesi raylı sisteminde çalışan 33 yaşındaki vatman Merve Yıldız Öker, raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde fark etmiş, tramvayı durdurarak onu ezilmekten kurtarmış ve yardımına koşmuştu.