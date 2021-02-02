Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 01 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.