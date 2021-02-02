Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de 8 saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar hayatı felç etti. Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağarken, metrekareye 126 kilogram su düştü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir’de Balçova ve Ürkmez Barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaşınca DSİ, suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.