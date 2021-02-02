Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yunus ekiplerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, İbrahim K'nin (42) kullandığı otomobili İzmir-Ankara karayolunda durdurdu.

Otomobildeki aramada Roma ve Bizans dönemine ait bin 377 sikke, 61 obje, 5 yüzük ve 6 ok ucu olmak üzere bin 449 tarihi eser ile el dedektörü ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet etmekten adli işlem yapılan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.