Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan’daki tarihî Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası’nda çalışmalar havadan görüntülendi.Yapının Rami Kışlası Caddesi’ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği, inşaat alanından toplanan molozların iş makineleri tarafından daha küçük hâle getirilerek kamyonlara yüklenip dışarı taşındığı görüntülerde yer alıyor. Sultan III. Mustafa devrinde yapılan tarihî Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. ‘Rami Kitap ve Kültür Vadisi’ adını taşıyacak mekânın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekânları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkânı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekâna ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam 1.240 araçlık otopark da yer alacak.