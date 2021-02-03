Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini anlattı, Şahin, şunları söyledi: Akıllı telefon ve tabletlerle sosyal medya gençler ile çocukların vazgeçilmezi oldu. Ancak bu durum olumsuz etkilere yol açıyor. Sosyal medyanın fazla kullanımı çocuklarda gelişimsel yetersizlik, ruhsal bozukluk, travma sonrası stres gibi rahatsızlıkları tetikliyor. Gençlerin veya çocukların sürekli kendi özel hayatlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunması, hayatını olduğundan farklı göstermesi, sürekli selfie fotoğraflar paylaşması, başkalarına olumsuz yorumlar yapması psikolojik problemlerinin bir göstergesi. Popüler olmak için uğraş veren kişilerde nevrotik kişilik bozukluğu olabilir. Ayrıca araştırmalarla akademik anlamda başarılı olan çocukların daha az sosyal medya kullandığı gözlenmiştir. Çocuklarınızın boş zamanlarını kaliteli şeylerle geçirmesini sağlayın.