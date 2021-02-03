Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında İstanbul Kadıköy'de 1 kişi başından yaralandı. Yaralanan vatandaşın polis tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, "Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.