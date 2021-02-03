Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yaşayan bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü filyasyon ekipleri köyde temaslılar konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Nevşehir’de 1 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
03.02.2021 - 14:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yaşayan 1 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.
Etiketler : nevşehir,mutasyon,virüs,
764892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764892.aspx
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