İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç.'nin, Dere Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyon ile M.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
FETÖ’den firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı
03.02.2021 - 17:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,FETÖ;,
764929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764929.aspx
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