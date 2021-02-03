Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde seyir halindeki 63 K 3579 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada 34 ACJ 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan yolcu, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan ve kasksız olan 35 yaşındaki K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden K.K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken, kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.