Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan uygulamalarda 44 bin 380 şahıs ve 34 bin 939 araç sorgulanmış ve çeşitli suçlardan aranan 867 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulamalar neticesinde 15 kayıp şahıs bulundu. Diğer uygulamalarda ise 30 adet tabanca, 245 adet tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği, 56 av tüfeği fişeği, 13 adet şarjör ve adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda 300 gram toz esrar, 1.607 gram kubar esrar maddesi, 16 adet extasy, 95 adet sentetik hap, 309 gram metaamfetamin, 246 adet sikke, 90 adet obje, 1 adet av tüfeği, 46 av tüfeği mühimmatı ve 5 adet dedektör ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Trafik Timlerince; 45 bin 182 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 1141 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 245 araç sürücüsüne radar hız sınırını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 63 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 145 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 591 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 18 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 389 araç trafikten men edildi.