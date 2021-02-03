Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Mahmutbey Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mustafa Kurt yönetimindeki 27 HG 099 tekstil makineleri yüklü tır, yan yattı. Bariyerlerin üzerine devrilen tırın şoförü Kurt ile yanındaki İbrahim Halil Caymal yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya, tırdaki yükün doğru şekilde sabitlenmemesinin neden olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TEM ve bazı bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.

Bölgeye gelen yetkililerin kaza yapan tırı kurtarma çalışmaları sürüyor.