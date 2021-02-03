Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan Y.Ç., H.B. ve O.P. isimli şahısların üzerinden 3 adet alüminyum folyo kağıdına sarılı tahmini daralı ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.