Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan Y.Ç., H.B. ve O.P. isimli şahısların üzerinden 3 adet alüminyum folyo kağıdına sarılı tahmini daralı ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.