Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan Y.Ç., H.B. ve O.P. isimli şahısların üzerinden 3 adet alüminyum folyo kağıdına sarılı tahmini daralı ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.
Şüphelenilerek durdurulan araçtan 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
03.02.2021 - 22:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde 3 adet alüminyum folyo kağıdına sarılı 15 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Etiketler : Sakarya,
764983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764983.aspx
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