Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

‘Aşı olmaya hak kazandınız’ gibi cümleler içeren uydurma mesajlar gönderen hırsızlar, vatandaşı bu yolla dolandırmaya başladı.

Gazetemize konuşan siber güvenlik uzmanı Caner Gürbüz “Gündemde insanların kandırılabileceği, kolay bir şekilde erişim sağlanabileceği ne varsa saldırganlar bunu kullanıyor. Dolandırıcılar ‘www.turkiye.gov.tr’ye çok benzer bir web sayfası yapıyor, vatandaş da gerçek sayfa sanıp bütün bilgilerini kaptırıyor” dedi. Bir diğer siber güvenlik uzmanı Tarık Üstüner de “Gelen her mesaja, sanki karşımızda fiziki bir insan varmış gibi yaklaşmak lazım” önerisinde bulundu.

Avukat Mehtap Demirhan Özdemir de “Vatandaş bu yolla ödeme yaparsa, hemen Cumhuriyet Savcılığına başvurmalı. Banka aracılığı ile ödeme yaptı ise bankaya ulaşmalı ve bu ödemenin iptalini istemeli” dedi.

Öte yandan, bu suçu işleyenler üç yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.