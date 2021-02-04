Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un hızlı yayılan türüne rağmen dünya genelinde vaka sayılarının son birkaç haftadır düşüşe geçtiğini açıkladı.

Bu açıklamayı gazetemize yorumlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, şöyle dedi: Vakalar güney ile kuzey yarım küre arasındaki mevsimsel değişim, toplumsal bağışıklığın artması ve aşının etkisi ile azalıyor. Dünya artık geçtiğimiz aylarda gördüğü günlük bir milyon vakaları bir daha asla görmeyecek. Vakalar aşağı doğru inecek. Eğer denildiği gibi mutant virüsün bulaş hızı yüksek ise toplumsal bağışıklık da bir o kadar hızlı artar. Virüs ne kadar çok insana bulaşırsa mutasyona uğrama oranı o kadar yükselir. Çoğalan mutasyonlar hasta etme yeteneğini kaybedebilir.