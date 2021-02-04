Görme engellilere özel Braille alfabesini (kabartma yazı) öğrenen Esmanur, aldığı online eğitimlerin de desteğiyle 6 ay içinde Kur’ân-ı kerimi okumayı öğrendi. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin ardından babasının cep telefonuyla katıldığı EBA uygulaması üzerinden eğitimine devam eden Esmanur, eğitimini daha iyi alabilmek için tablet ihtiyacının olduğunu ve kısa sürede Kur’ân-ı kerimi ezberleyerek hafız olmak istediğini belirtti.
Doğuştan görme engelli Esmanur, uzaktan eğitimle 6 ayda Kur'ân okumayı öğrendi
04.02.2021 - 04:28 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anne ve babasının Kur’ân-ı kerim okumasını dinleyen doğuştan iki gözü de görmeyen 10 yaşındaki Esmanur Esen, İl Müftülüğü tarafından görme engelliler için açılan Kur’ân-ı kerim kursuna başvurdu.
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