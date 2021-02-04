Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görme engellilere özel Braille alfabesini (kabartma yazı) öğrenen Esmanur, aldığı online eğitimlerin de desteğiyle 6 ay içinde Kur’ân-ı kerimi okumayı öğrendi. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin ardından babasının cep telefonuyla katıldığı EBA uygulaması üzerinden eğitimine devam eden Esmanur, eğitimini daha iyi alabilmek için tablet ihtiyacının olduğunu ve kısa sürede Kur’ân-ı kerimi ezberleyerek hafız olmak istediğini belirtti.