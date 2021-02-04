Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13