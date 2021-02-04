Erzincan- Kemah kara yolu Cebesoy mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarındaki yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası, Muharrem Kurnaz'ın kullandığı 34 VP 2293 plakalı otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Ön koltukta otururken başına taş isabet eden Kemah Gülbahçe köyü Muhtarı Doğu Karabuğa (37) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan Karabuğa, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde AFAD ekipleri de incelemelerde bulunarak dağdan düşebilecek kaya parçalarına karşı tedbir alındı.
Dağdan kopan kaya parçası otomobilin camından içeri girerek sürücüyü yaraladı
04.02.2021 - 10:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da, dağdan kopup seyir halindeki otomobilin camından içeriye düşen kaya parçası sürücünün yaralanmasına neden oldu.
Erzincan- Kemah kara yolu Cebesoy mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarındaki yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası, Muharrem Kurnaz'ın kullandığı 34 VP 2293 plakalı otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Ön koltukta otururken başına taş isabet eden Kemah Gülbahçe köyü Muhtarı Doğu Karabuğa (37) yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzincan,
765081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765081.aspx
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