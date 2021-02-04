Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan- Kemah kara yolu Cebesoy mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarındaki yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası, Muharrem Kurnaz'ın kullandığı 34 VP 2293 plakalı otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Ön koltukta otururken başına taş isabet eden Kemah Gülbahçe köyü Muhtarı Doğu Karabuğa (37) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan Karabuğa, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde AFAD ekipleri de incelemelerde bulunarak dağdan düşebilecek kaya parçalarına karşı tedbir alındı.