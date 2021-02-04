Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 90 yaşındaki H.E. bir rahatsızlığı sonucu gittiği hastanede korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından evinde tedavisini sürdüren H.E.’nin aynı mahallede yanın evlerde yaşadığı 30’a yakın akrabasında da korona virüs testi pozitif çıktı. Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Eda Yetkin, alınan tedbirler sonucunda uzun süredir vaka görülmeyen mahallede hızla vaka sayıların artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Virüsün yayılmasını engellemek adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Eda Yetkin, “Şu an kaymakamımız ve ilca sağlık müdürümüzle birlikte hareket ediyoruz ve araştırıyoruz. Virüsün yayılmasının sebeplerini araştırıyoruz. Bir ailede çok görülmesi Ulaşlı’yı tedirgin etti. Asılsız haberler oldu karantinaya alınacak Ulaşlı diye, bunlar yok gerçekten. Milletimiz çok tedirgin. 20 gün çok rahat bir dönem geçirdik, ondan sonra vakalar sürekli hızlandı. Devamı da geliyor” dedi.

Virüsün aynı aileden 30’a yakın kişiye bulaşmasını araştırdıklarını ifade eden Yetkin, “Yaşlı hastamızın başka bir rahatsızlığı vardı. Virüsle ilgili bir problemi yoktu. Sonradan nasıl geldiyse birden yayıldı. Konu hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşları bilgilendiriyoruz. Kurallara uymayanları uyarıyoruz, evlerine gitmelerini söylüyoruz. Zaten vatandaşlar kendileri tepki gösteriyor, dikkat ediyor. Bize bildiriyorlar biz de dikkatsiz kişileri uyarıyoruz. Evde kalmalarını ve kurallara uymalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Ulaşlı’da artan vakalar sonrasında tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar ise temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya dikkat ettiklerini, ihtiyaç dışında evden çıkmadıklarını söyledi.