Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde onlarca araç suya gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi de yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.



Sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen Komiser Enes Al ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen Komiser Al, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.



Yaşanan sel felaketinde özverili davranışlarıyla herkesin takdirini toplayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enez Al’ı makamında kabul eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Al’ı altın ile ödüllendirirken, kendisi tarafından kaleme alınan “Terör ve Algı Yönetimi” isimli kitabı da hediye etti.