Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü iş birliğinde, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe'deki limanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 24 trol ağı ve kapısına el kondu.