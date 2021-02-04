Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panayır Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeği doğrultup iş yeri sahibinden altınları istedi.

Yaklaşık 60 bin lira değerinde bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını alan soyguncular, otomobille kaçtı.

- Polis 2 bine yakın aracı inceleyip soyguncuların izini sürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Soyguncuların plakasız beyaz renkli otomobille kaçtığını belirleyen ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) benzer araçlarla ilgili araştırma yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp büro amirliklerinden polisler ile Yunus timleri, yaklaşık 2 bin aracı tek tek inceleyerek, zanlıların kiralık bir araçla kaçtığını ve otomobilin kiralandığı yeri tespit etti.

- Soygunculardan biri kiralık aracı teslim etmeye geldi

Aracın kiralandığı işletmeye gidip beklemeye başlayan ekipler, otomobili teslim etmeye gelen K.B'yi (23) gözaltına aldı.

K.B'nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı olduğu iddia edilen A.S. (24) ise kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında yakalandı.

Soygunda kullanılan pompalı tüfekler, kıyafet ve çalınan ziynet eşyaları, İsmetiye Mahallesi'ndeki bir su kanalında gizlenmiş halde bulundu.

İfadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen bu kişilerin, suçlarını kabul ederek 45 bin lira borçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.