İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde faizle para vererek tefecilik yaptığı ve bu paralarla kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayıp 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, 75 mermi, 5 av tüfeği fişeği, balistik yelek, harici bellek ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Adana'da "tefeci" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
04.02.2021 - 18:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da tefecilik yaparak 40 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : adana,tefeci,operasyon,
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