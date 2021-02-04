Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Yaşar Şenol (74) yönetimindeki 03 UL 051 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhsin Deveci (64) yönetimindeki 42 AJK 04 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Şenol ile eşi Nafiye Şenol (74) yaralandı. Yaralılar Kula Devlet Hastanesine sevk edildi. Nafiye Şenol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşar Şenol ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.