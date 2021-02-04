Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp kandırdığı Gül A.'nın (48) banka bilgilerini alıp 20 bin 500 lira kredi kullandırıp bu paraları da başka hesaplara gönderip dolandırdı. Dolandırıldığını öğrenen Gül A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.