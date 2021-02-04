Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi." bilgisi verildi.