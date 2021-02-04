Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi." bilgisi verildi.
İstanbul Beykoz'da makine arızası yapan tekne kurtarıldı
04.02.2021 - 19:38 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan teknenin, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildiğini bildirdi.
Etiketler : beykoz,kıyı,haberler,
765188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765188.aspx
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