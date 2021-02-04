İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döğüşbelen, Eski Köyceğiz ve Toparlar mahallelerinde üretilen kaçak içkilerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 113 litre el yapımı içki, 63 litre etil alkol, 450 mililitre anason yağı, 115 mililitre aroma, 14 ölçek, filtre, 3 huni, 9 enjektör ele geçirildi. Operasyonda, H.K, S.A, S.Ş. ve N.Ç. gözaltına alındı.
Muğla'da kaçak içki üretenlere operasyon: 4 gözaltı
04.02.2021 - 20:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : kaçak içki,muğla,
765198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765198.aspx
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