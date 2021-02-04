Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halil Oskay (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Aksaray-Gülağaç kara yolu Selime Beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek kum yığınına çarptı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Oskay ve arkasındaki Ömer Varlı (18) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oskay, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Varlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.