Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca mahalleye giriş çıkışların 4 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırıldığı belirtildi.
Osmaniye'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
04.02.2021 - 23:56 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : osmaniye,
765230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765230.aspx
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