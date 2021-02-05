Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri 01 TF 519 plakalı otomobile D-400 karayolu üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü Recai D., kaçmaya başladı. Yaklaşık 12 kilometre boyunca kaçan Recai D. ile polis arasında kıyasıya kovalamaca yaşandı. Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda hızlı bir şekilde kaçmaya çalışan Recai D.’nin önünü Seyhan Devriye Ekipleri keserek aracı durdurdu.

Araçta yapılan inceleme her hangi bir suç unsuruna rastlamadı. Sürücü Recai D. ve yanında bulunan 2 kişi sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yememek için kaçtıklarını ifade etti. Sürücü Recai D.’ye trafik yönünden dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma ve ışık ihlalinden ceza kesildi. Bunun yanı sıra, Recai D. ve yanından bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalden ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.