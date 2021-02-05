Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Şüpheli V.B'nin iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.
Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izletti
05.02.2021 - 08:34 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkentte, dükkanını kundakladığı vatandaşa canlı canlı dükkanının yakılma görüntülerini izleten şüpheli yakalandı.
Etiketler : ankara,kundaklama,
765278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765278.aspx
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