Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 27 Ocak 2021’de Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865’inci sokak üzerinde meydana gelmişti. Üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayda araç çarpması sonucu ağır yaralanan baba Mahmut K., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.