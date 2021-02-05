Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya gözaltına alınmıştı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yaşanan olaydaki sır perdesi aralandı. Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun’a balistik incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya’ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Tutuklu yargılanan Kaya’nın soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilk duruşmaya çıkartılması bekleniyor.

Polisin titiz çalışması sonuç verdi

Polis ekipleri yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede araştırma yaptı. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden silahın ateşlendiğini tespit eden ekipler o saatlerde bölgede görülen bir aracı incelemeye aldı. Araçtan zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya havaya ateş açtığını inkar etmedi.

Ne olmuştu?

Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada başına yorgun mermi isabet etti. Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Konyar, 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Konyar, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen olayın ardından polisin yoğun çalışması sonucu yakalanan silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.